Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:54
30.269 -0,66%
Dow Jones 17:54
51.173 -0,66%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,24%

Il FTSE 100 termina a 10.679,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,24%
Londra porta a casa un calo dello 0,24%, con chiusura a 10.679,99 punti.
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