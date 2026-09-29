Milano 17:35
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Nasdaq 20:37
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Dow Jones 20:37
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,45%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.636,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,45%
Londra segna un mediocre calo dello 0,45%, terminando gli scambi a 10.636,71 punti.
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