Circle, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 21 euro

(Teleborsa) - Banca Akros avvia la copertura su Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, con un target price di 21 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 40%.



Gli analisti evidenziano che Circle è un fornitore di soluzioni "logistics-tech" specializzato nell'analisi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori della logistica portuale e intermodale, nonché nella consulenza internazionale su temi legati al Green Deal e alla transizione energetica. Una strategia sistematica di M&A ha accelerato la trasformazione del Gruppo, affiancandosi a un solido percorso di crescita organica e creando significative opportunità di cross-selling.



Dal 2018, la società ha registrato una crescita sostenuta, con un Valore della Produzione in aumento a un CAGR di circa il 27% fino a raggiungere circa 25 milioni di euro nell'esercizio 2025, grazie sia allo sviluppo organico che alla progressiva espansione del perimetro di consolidamento. Nello stesso periodo, l'EBITDA è cresciuto a un CAGR di circa il 25% attestandosi a 6,1 milioni di euro, con un margine EBITDA che ha raggiunto il 24,2% nel FY25.



Escludendo future acquisizioni, Banca Akros prevede per il periodo FY26-30 un CAGR del Valore della Produzione e dell'EBITDA rispettivamente del 10,0% e del 10,9%, con un margine EBITDA in miglioramento dal 24,5% al ??25,3%. L'EBIT e l'utile netto dovrebbero crescere a ritmi più sostenuti, con CAGR rispettivamente del 16,3% e del 15,6%, grazie alla leva operativa e alla riduzione dell'incidenza di ammortamenti e svalutazioni. L'analisi di sensitività relativa ad acquisizioni di tipo "bolt-on" indica potenziali CAGR del Valore della Produzione e dell'EBITDA rispettivamente di circa il 15% e il 16%, mantenendo al contempo una posizione finanziaria netta positiva.

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