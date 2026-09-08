CIRCLE, nuove commesse per 300mila euro su MILOS TOS

(Teleborsa) - CIRCLE Group ha annunciato nuove commesse per un valore complessivo di circa 300.000 euro, affidate da un primario operatore europeo della logistica intermodale, per l'evoluzione e la messa in esercizio della piattaforma MILOS TOS presso un terminal intermodale.



Il progetto prevede l'ampliamento funzionale della piattaforma, con nuovi sviluppi su gestione del piazzale, flussi ferroviari, gate e unità di trasporto intermodale, oltre a strumenti avanzati per il monitoraggio in tempo reale delle operazioni. Un secondo ambito riguarda il rafforzamento dell'interoperabilità, con lo sviluppo di API aggiuntive per lo scambio automatizzato di dati tra MILOS TOS e gli altri sistemi digitali dell'ecosistema logistico. Completa il progetto il percorso di messa in esercizio della soluzione, che include configurazione, migrazione dati, test end-to-end, formazione degli operatori e supporto al go-live.



"Il valore di queste nuove commesse va oltre la dimensione economica", ha dichiarato Luca Abatello, Presidente e CEO di CIRCLE Group. "Rappresentano infatti un'ulteriore conferma della capacità di MILOS® TOS di diventare un'infrastruttura digitale sempre più centrale nei processi dei terminal intermodali, integrando pianificazione, operatività e scambio dei dati. Il progetto rafforza inoltre la presenza di CIRCLE in un segmento strategico e pienamente coerente con le direttrici di crescita del piano Connect 4 Agile Growth".

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