FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a Reana del Rojale

(Teleborsa) - FiberCop avvia i lavori per la posa della fibra ottica ultraveloce in modalità FTTH (fino a casa) nel comune di Reana del Rojale. L’intervento, finanziato dal gestore della rete e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, punta a potenziare la rete internet del territorio e a rendere disponibili collegamenti a banda ultralarga per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.



La disponibilità della nuova rete consentirà l'accesso a servizi digitali avanzati, dallo smart working alla telemedicina, dallo streaming in alta definizione alla gestione intelligente di servizi pubblici come illuminazione e traffico. I cittadini potranno verificare la copertura presso il proprio operatore telefonico e richiedere l’attivazione del servizio non appena disponibile. La nuova infrastruttura potrà raggiungere velocità fino a 10 Gigabit al secondo.



La nuova rete sarà realizzata utilizzando, dove possibile, infrastrutture già esistenti. Nei tratti in cui saranno necessari nuovi scavi, FiberCop prevede tecniche a basso impatto ambientale, come la minitrincea, con interventi contenuti sulla sede stradale.



"FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio", dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, aggiungendo "la disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale".



Le opere, partite in via 24 Maggio, proseguiranno nella frazione di Rizzolo, per poi estendersi progressivamente alle altre aree previste dal piano di sviluppo della rete, quali Ribis, Reana, Remugnano, Valle, Vergnacco, Cortale e Zompitta. E' prevista l’installazione di sette armadi stradali e la posa di 35 km di cavi in fibra ottica.



"I lavori che FiberCop ha avviato e che proseguiranno nelle prossime settimane consentiranno di dotare il nostro territorio di un’infrastruttura ormai indispensabile per la vita quotidiana dei cittadini - sottolinea la Sindaca Anna Zossi. L’ufficio tecnico e la polizia locale sono stati coinvolti nella gestione delle autorizzazioni e nel controllo dei cantieri. L’augurio è che gli interventi possano essere realizzati in tempi brevi, minimizzando l’impatto sulla circolazione stradale".

Condividi

```