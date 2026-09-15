FOPE apre la prima boutique monomarca in Cina

(Teleborsa) - FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'apertura, in collaborazione con il distributore per il mercato, della prima boutique monomarca in Cina, prevista il 30 settembre a Hong Kong, presso Harbour City, uno dei principali mall del Paese. L'apertura rappresenta un primo passo nel percorso di sviluppo del mercato cinese, già indicato dal gruppo tra le aree di interesse strategico nell'ambito delle linee guida di sviluppo presentate nel corso del Capital Markets Day dello scorso maggio.



"L'apertura della prima boutique in Cina, mercato che come anticipato ad inizio anno rappresenta una parte importante delle nostre strategie di crescita, testimonia la concretezza del progetto di sviluppo che abbiamo avviato - ha commentato l'AD Diego Nardin - Abbiamo condiviso con il nostro partner un progetto di crescita progressivo e di lungo periodo ed in questo percorso intendiamo valorizzare il posizionamento del brand nel segmento della gioielleria di alta gamma e la specificità dell'offerta FOPE".

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