Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Zalando, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Zalando, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Grande giornata per la società che vende calzature e moda online, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
Condividi
```