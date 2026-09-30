Francoforte: scambi in positivo per Zalando

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Zalando segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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