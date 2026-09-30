Milano 16:02
51.393 -0,80%
Nasdaq 16:02
30.592 +0,83%
Dow Jones 16:02
51.373 +0,04%
Londra 16:02
10.616 -0,19%
Francoforte 16:02
25.262 -0,54%

Francoforte: scambi in positivo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Zalando
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Zalando segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```