Francoforte: amplia l'ascesa Zalando

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che vende calzature e moda online , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Zalando segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,88 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,68. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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