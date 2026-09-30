Francoforte: calo per Ionos

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos , che mostra un decremento del 2,09%.



La tendenza ad una settimana di Ionos è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Ionos evidenzia un declino dei corsi verso area 32,33 Euro con prima area di resistenza vista a 33,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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