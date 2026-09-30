Francoforte: nuovo spunto rialzista per HENSOLDT
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di sensori per la difesa, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che HENSOLDT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,44%, rispetto a -1,73% del MDAX).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 76,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 78,75. Il peggioramento della società tedesca di elettronica per la difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 74,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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