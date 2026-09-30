Francoforte: nuovo spunto rialzista per HENSOLDT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che HENSOLDT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,44%, rispetto a -1,73% del MDAX ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 76,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 78,75. Il peggioramento della società tedesca di elettronica per la difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 74,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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