H.I.G. Capital cede la propria partecipazione in Pinalli a Borletti Group

(Teleborsa) - H.I.G. Capital, fondo d'investimento internazionale con 75 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha annunciato che una delle sue affiliate ha perfezionato la cessione della propria partecipazione in Pinalli, la principale piattaforma italiana omnichannel nel settore Beauty & Personal Care, a Borletti Group, gruppo di investimento privato con una consolidata esperienza nei settori retail, luxury e consumer branded goods. Non sono stati resi noti i dettagli della trasazione.



Durante la partnership con H.I.G., Pinalli ha accelerato l'espansione della propria rete, passando da 63 a 108 punti vendita, ha ulteriormente sviluppato la propria piattaforma e-commerce, ha completato un importante percorso di rebranding, ha ampliato l'assortimento di brand internazionali, di marchi innovativi e digitalnative e ha lanciato la propria private label.



"Siamo orgogliosi del percorso condiviso con la famiglia Pinalli e il management team dal nostro investimento nel 2023 - hanno detto Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell'ufficio italiano di H.I.G., e Giovanni Guglielmi, Managing Director di H.I.G. - Desideriamo ringraziare il management team e tutti i dipendenti di Pinalli per lo straordinario contributo e la dedizione dimostrati nel corso della nostra partnership, e siamo convinti che Borletti Group rappresenti il partner ideale per accompagnare la società nella prossima fase di crescita e di sviluppo".



"La partnership con H.I.G. è stata fondamentale per accelerare lo sviluppo di Pinalli e realizzare l'ambizioso progetto di crescita disegnato insieme, raggiungendo gli obiettivi prefissati in anticipo rispetto alle tempistiche previste dal nostro piano industriale iniziale - ha commentato Raffaele Rossetti, CEO di Pinalli - Desidero ringraziare H.I.G. e tutto il personale della Società, la cui competenza e dedizione sono state fondamentali per rafforzare il nostro brand, ampliare la rete e sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma omnichannel. Sono lieto di accogliere Borletti Group come nuovo azionista in una nuova fase di crescita della società".



Pinalli è un'azienda che ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione all'innovazione, distinguendosi per la qualità del brand, del management team e della piattaforma omnichannel - ha aggiunto Maurizio Borletti, Founding Partner di Borletti Group - Borletti Group si affiancherà al management per sostenere la prossima fase di sviluppo di Pinalli, consolidandone ulteriormente il posizionamento nel mercato italiano e continuando a investire nell'espansione della rete, nel digitale e nell'esperienza del cliente".

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