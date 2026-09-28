Geely acquisirà il 30% della divisione di scambio batterie della rivale Nio

(Teleborsa) - Zhejiang Geely Holding Group (Geely) acquisirà una partecipazione del 30% nella divisione dedicata allo scambio di batterie della casa automobilistica rivale NIO , ottenendo così l'accesso alla più grande rete cinese di stazioni di scambio batterie; l'operazione valuta l'attività circa 2,4 miliardi di dollari.



Secondo quanto comunicato dalla stessa NIO, in base agli accordi definitivi, una controllata di Geely utilizzerà la propria partecipazione al 100% in Yiyi Internet Technology (Chongqing) – una controllata di Geely Holding Group che fornisce servizi di sostituzione batterie per il mercato della mobilità commerciale – e un corrispettivo in contanti pari a 640 milioni di RMB (95 milioni di dollari) per sottoscrivere una quota di nuova emissione di NIO Energy Investment (NIO Power), controllata di NIO attiva nei settori della sostituzione e della ricarica delle batterie.



Al completamento dell'operazione, la controllata di Geely deterrà il 30,0% del capitale sociale complessivo di NIO Power; NIO Holding (NIO China), controllata di NIO, manterrà una quota di controllo del 63,6%; infine, un investitore già presente, Wuhan Guangchuang Emerging Technology Phase I Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership), deterrà il restante 6,4%. L'operazione attribuisce a NIO Power una valutazione "post-money" di circa 16 miliardi di RMB (2,4 miliardi di dollari).



Alla controllata è stata inoltre concessa un'opzione – esercitabile entro la prima tra le seguenti due scadenze: due anni dal closing dell'operazione o la data in cui NIO Power stipulerà accordi vincolanti per un nuovo round di finanziamento – per effettuare un ulteriore investimento in contanti di 640 milioni di RMB in NIO Power. Tale investimento, senza considerare eventuali rettifiche post-closing, porterebbe la sua partecipazione in NIO Power al 34% e la partecipazione di controllo di NIO China al 60%.



Contestualmente all'operazione relativa a NIO Power, e subordinatamente alle autorizzazioni normative e alle altre consuete condizioni di closing, NIO China ha concordato di sottoscrivere una quota di nuova emissione di Zhejiang Haohan Energy Technology (Haohan Energy), una controllata di Geely Holding Group attiva nel settore della ricarica delle batterie; il corrispettivo in denaro sarà utilizzato per acquistare da NIO determinati asset legati alla ricarica. Al completamento dell'operazione, NIO China deterrà il 10,0% del capitale sociale complessivo di Haohan Energy.

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