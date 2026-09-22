Equita e Iccrea Banca sottoscrivono un accordo parasociale di lock-up e standstill

(Teleborsa) - Equita Group e Iccrea Banca comunicano di aver sottoscritto, in data 21 settembre 2026, un Accordo Parasociale di lock-up e standstill. L'Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e cesserà quindi di avere efficacia il 20 settembre 2029.



L'Accordo ha ad oggetto l'intera partecipazione acquisita da Iccrea in Equita Group, costituita da 8.533.300 azioni, pari al 15,0% del capitale sociale e all'11,8% dei diritti di voto totali. La partecipazione è stata acquisita nell'ambito di un'operazione straordinaria di investimento, realizzata attraverso la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con esclusione del diritto di opzione, e l'acquisto di ulteriori azioni detenute da alcuni azionisti di Equita Group.

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