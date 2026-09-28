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ILPRA, TP ICAP Midcap alza target price con semestrale che conferisce nuovo slancio

Finanza, Consensus
ILPRA, TP ICAP Midcap alza target price con semestrale che conferisce nuovo slancio
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 10 euro per azione da 7,5 euro, upside potenziale del 13%) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo ILPRA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging.

Gli analisti hanno scritto che ILPRA ha registrato risultati solidi per il primo semestre del 2026, con ricavi pari a 42 milioni di euro (+21,6%, +5% rispetto alle stime di TP ICAP) e, per la prima volta dopo diversi semestri, un miglioramento della marginalità (EBITDA di 7 milioni di euro, margine del 16,6%, contro il 16% previsto da TP ICAP). Il secondo semestre, storicamente il più significativo, dovrebbe portare a un'ulteriore accelerazione della redditività, con il raggiungimento del pareggio operativo previsto per le controllate francese e coreana.

L'aumento del target price riflette la revisione al rialzo delle stime (ricavi 2026-27 +5%, EBITDA +6%/+5%), la riduzione dell'indebitamento netto da 22,7 a 19,9 milioni di euro e, soprattutto, la rimozione dello sconto per rischio di esecuzione precedentemente applicato al titolo: le controllate estere sono ormai prossime al pareggio e iniziano a concretizzarsi i margini delle società acquisite e di WIP. "Con un ROCE nell'ordine del 24-25%, ILPRA tratta a multipli di 5,4x EV/EBITDA, 6,5x EV/EBIT e 8,5x P/E NTM: valori che non riflettono né i rendimenti del capitale investito né la visibilità ormai acquisita sul percorso di crescita", si legge nella ricerca.
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