ILPRA, TP ICAP Midcap alza target price con semestrale che conferisce nuovo slancio

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price
(a 10 euro
per azione da 7,5 euro, upside potenziale del 13%) e confermato la raccomandazione
(a Buy
) sul titolo ILPRA
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging.
Gli analisti hanno scritto che ILPRA ha registrato risultati solidi per il primo semestre del 2026
, con ricavi pari a 42 milioni di euro (+21,6%, +5% rispetto alle stime di TP ICAP) e, per la prima volta dopo diversi semestri, un miglioramento della marginalità
(EBITDA di 7 milioni di euro, margine del 16,6%, contro il 16% previsto da TP ICAP). Il secondo semestre, storicamente il più significativo, dovrebbe portare a un'ulteriore accelerazione della redditività, con il raggiungimento del pareggio operativo previsto per le controllate francese e coreana.
L'aumento del target price riflette la revisione al rialzo delle stime (ricavi 2026-27 +5%, EBITDA +6%/+5%), la riduzione dell'indebitamento netto da 22,7 a 19,9 milioni di euro e, soprattutto, la rimozione dello sconto per rischio di esecuzione precedentemente applicato al titolo: le controllate estere sono ormai prossime al pareggio e iniziano a concretizzarsi i margini delle società acquisite e di WIP. "Con un ROCE nell'ordine del 24-25%, ILPRA tratta a multipli di 5,4x EV/EBITDA, 6,5x EV/EBIT e 8,5x P/E NTM: valori che non riflettono né i rendimenti del capitale investito né la visibilità ormai acquisita
sul percorso di crescita", si legge nella ricerca.