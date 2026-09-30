Milano Digital Week 2026: l'anno della "Città Generativa"







(Teleborsa) - È partita oggi, mercoledì 30 settembre, allo Smart City Lab in Via Ripamonti 88, la nona edizione della Milano Digital Week che fino a domenica 4 ottobre, in 90 luoghi della città, ospiterà quasi 200 iniziative. Milano diventacon un ricco calendario di eventi diffusi sul territorio e online. Milano è anche il: il mercato vale 15,5 miliardi di euro (+4,7%), PIL a +1,2% e occupazione a +1,5% nel 2026.Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, durante l'evento di apertura ha dichiarato: "Già qui in Via Ripamonti avremo delle mattinate dedicate a tanti temi di approfondimento, sicuramente. Ci potremo poi spostare allo STEP, ma anche nella ex chiesa di San Carpoforo dell'Accademia di Brera, dove già da stasera per quattro serate ci saranno, con DJ, pianisti e musicisti, fino a spostarci al Parco Sempione sabato e domenica, dove scopriremo comecon, che può aiutare i milanesi e i cittadini a trovare il miglior cane per la loro famiglia".Beppe Sala, Sindaco di Milano, ha commentato: "Questa è l'edizione più importante per noi perché è l'ultima edizione per la mia giunta e per chi lavora con me, ed è tempo di fare bilanci. I bilanci sono abbastanza positivi,nel dialogo con la pubblica amministrazione, per esempio. Certamente, o, la nostra vita. Sono però le comunità che devono trovare le loro risposte. Senza retorica, io credo che noi lavoreremo per sviluppare l'approccio tecnologico".Emilio Mango, Direttore Generale di TIG, ha affermato: "Aslla Milano Digital Week. Di conseguenza, mobilità, sostenibilità, inclusività e vita delle imprese e dei cittadini, oltre al rapporto con la pubblica amministrazione, sono tutti temi che verranno toccati con il sottofondo ovviamente del digitale e in particolare dell'intelligenza artificiale, quindi dell'nei prossimi mesi e anni".La nona edizione della Milano Digital Week si concentra sul tema della, esplorando le trasformazioni urbane guidate dalle nuove tecnologie. Promossa e organizzata per, la manifestazione rappresenta ilsulleper il tessuto urbano, sociale ed economico.