Milano Digital Week 2026: l'anno della "Città Generativa"

(Teleborsa) - È partita oggi, mercoledì 30 settembre, allo Smart City Lab in Via Ripamonti 88, la nona edizione della Milano Digital Week che fino a domenica 4 ottobre, in 90 luoghi della città, ospiterà quasi 200 iniziative. Milano diventa laboratorio di innovazione, tecnologia e partecipazione
con un ricco calendario di eventi diffusi sul territorio e online. Milano è anche il capoluogo che guida la crescita digitale del Paese
: il mercato vale 15,5 miliardi di euro (+4,7%), PIL a +1,2% e occupazione a +1,5% nel 2026.
Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, durante l'evento di apertura ha dichiarato: "Già qui in Via Ripamonti avremo delle mattinate dedicate a tanti temi di approfondimento, sicuramente l'intelligenza artificiale generativa sarà uno dei temi più ricercati e più dibattuti
. Ci potremo poi spostare allo STEP, ma anche nella ex chiesa di San Carpoforo dell'Accademia di Brera, dove già da stasera per quattro serate ci saranno quattro proiezioni con animazioni musicali
, con DJ, pianisti e musicisti, fino a spostarci al Parco Sempione sabato e domenica, dove scopriremo come il digitale serve anche per gli amici a quattro zampe
con una piattaforma che si chiama Adottami
, che può aiutare i milanesi e i cittadini a trovare il miglior cane per la loro famiglia".
Beppe Sala, Sindaco di Milano, ha commentato: "Questa è l'edizione più importante per noi perché è l'ultima edizione per la mia giunta e per chi lavora con me, ed è tempo di fare bilanci. I bilanci sono abbastanza positivi, i milanesi sono abituati a usare il digitale
nel dialogo con la pubblica amministrazione, per esempio. Certamente adesso però l'intelligenza artificiale può cambiare in meglio
, o se si gestisce male in peggio
, la nostra vita. Sono però le comunità che devono trovare le loro risposte. Senza retorica, io credo che noi lavoreremo per sviluppare l'approccio tecnologico mettendo sempre al centro la persona
".
Emilio Mango, Direttore Generale di TIG, ha affermato: "Aslla Milano Digital Week si parla della vita dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione a Milano
. Di conseguenza, mobilità, sostenibilità, inclusività e vita delle imprese e dei cittadini, oltre al rapporto con la pubblica amministrazione, sono tutti temi che verranno toccati con il sottofondo ovviamente del digitale e in particolare dell'intelligenza artificiale, quindi dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo e soprattutto avrà
nei prossimi mesi e anni".
La nona edizione della Milano Digital Week si concentra sul tema della "Città Generativa"
, esplorando le trasformazioni urbane guidate dalle nuove tecnologie. Promossa e organizzata per valorizzare le eccellenze dell'innovazione tecnologica
, la manifestazione rappresenta il principale appuntamento milanese di condivisione e riflessione
sulle opportunità del digitale
per il tessuto urbano, sociale ed economico.(Foto: Il sindaco di Milano all'evento di apertura della Milano Digital Week)