NextChem (MAIRE), nuovo contratto per la tecnologia NX STAMI Urea in Cina

Tecnologia Ultra-Low Energy per maggiore efficienza e minori consumi

(Teleborsa) - MAIRE annuncia che Nextchem, attraverso il proprio licensor di tecnologie per l’azoto Stamicarbon, è stata selezionata da un primario operatore internazionale per un nuovo impianto di produzione di urea da 3.150 tonnellate metriche al giorno (MTPD) in Cina. Lo scopo del lavoro di Stamicarbon comprende la licenza tecnologica, il Process Design Package e la fornitura di apparecchiature proprietarie.



Tecnologia NX STAMI Urea

Il progetto sarà basato su NX STAMI™ Urea, la tecnologia proprietaria di Nextchem per la produzione di urea, e adotterà il design Ultra-Low Energy (ULE), volto a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni operative. Parte della serie proprietaria NX STAMI™ Urea, il design ULE consente una riduzione del 35% del consumo di vapore e del 16% dell’utilizzo di acqua di raffreddamento rispetto ai metodi convenzionali, grazie a un impiego innovativo del vapore ad alta pressione e a un avanzato design del pool reactor.



Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem, ha commentato: "Questa assegnazione conferma il valore della nostra tecnologia proprietaria per l’urea e la nostra capacità di supportare i clienti con soluzioni ad alte prestazioni che combinano efficienza, affidabilità ed eccellenza operativa nel lungo periodo. Siamo lieti di avviare questa collaborazione e di rafforzare ulteriormente la presenza di

Nextchem in Cina, uno dei principali mercati mondiali dei fertilizzanti".

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