Tecnimont (MAIRE), firmato contratto FEED per complesso di Argent LNG in Louisiana

(Teleborsa) - Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che Tecnimont USA ha firmato con Argent LNG il contratto di Front-End-Engineering Design (FEED) per lo sviluppo del complesso LNG destinato all'esportazione di Argent LNG a Port Fourchon, Louisiana.



Ai sensi del contratto, Tecnimont USA svolgerà le attività di ingegneria FEED e fornirà supporto tecnico al processo autorizzativo FERC. Lo scopo del lavoro comprende la pianificazione e la documentazione per l'esecuzione del progetto, la stima dei tempi e dei costi, gli studi sulla sicurezza e sull'affidabilità e l'integrazione dei principali pacchetti tecnologici dell'impianto. A seguito della conclusione del processo autorizzativo FERC, del completamento del FEED e della Decisione Finale di Investimento del cliente, è previsto che il progetto evolva nella fase EPC.



"La firma del contratto FEED rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione con Argent LNG e testimonia la fiducia nelle capacità di Tecnimont nell'ingegneria e nello sviluppo di progetti - ha commentato Alessandro Bernini, AD di MAIRE - Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto LNG strategico negli Stati Uniti, rafforzando ulteriormente il posizionamento di MAIRE in un mercato con significative opportunità di crescita".

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