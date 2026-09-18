Milano 16:02
51.502 -1,69%
Nasdaq 16:02
29.454 +0,02%
Dow Jones 16:02
51.553 -0,44%
Londra 16:02
10.668 -1,37%
Francoforte 16:02
25.314 -1,57%

USA, Produzione industriale (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produzione industriale (YoY) in agosto
USA, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +1,1%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```