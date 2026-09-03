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Produttività USA (QoQ) nel primo trimestre

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Produttività USA (QoQ) nel primo trimestre
USA, Produttività nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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