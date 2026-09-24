Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:20
30.403 -0,22%
Dow Jones 18:20
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Partite correnti USA (QoQ) nel secondo trimestre

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Partite correnti USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Partite correnti nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -246 Mld $, in calo rispetto al precedente -212,6 Mld $ (la previsione era -255 Mld $).
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