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Londra 9:54
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

La giornata del 30 settembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,19%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,6197. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6209. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,6193.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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