Assoreti, ad agosto raccolta netta delle reti sale a 4,7 miliardi (+28,7% su base annua)

Tofanelli: "Migliore risultato di sempre per il mese di agosto".

(Teleborsa) - Le reti di consulenza finanziaria hanno realizzato ad agosto una raccolta netta pari a 4,7 miliardi di euro, in crescita del 28,7% su base annua, pur con una fisiologica contrazione rispetto a luglio (-19,6% m/m) legata alla stagionalità estiva. Secondo i dati diffusi da Assoreti, i prodotti del risparmio gestito, con 2,8 miliardi di euro (+18,0% a/a), assorbono quasi il 60% delle risorse affidate alla consulenza, mentre la raccolta netta sugli strumenti finanziari amministrati, pari a 2,1 miliardi, cresce del 55,5% a/a. Il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi resta negativo, con deflussi per 211 milioni di euro.



Nei primi otto mesi dell'anno il bilancio sale a 45,7 miliardi di euro, in aumento del 20,6% rispetto ai 37,9 miliardi dello stesso periodo del 2025, con una distribuzione equilibrata tra soluzioni gestite (24,1 miliardi) e titoli amministrati (21,2 miliardi). La raccolta netta mensile associata al servizio di consulenza con fee specifica si attesta a 983 milioni di euro, per un totale da inizio anno di 10,4 miliardi. A fine mese i clienti che si avvalgono della consulenza delle banche associate sono 5,633 milioni.



Il commento



"Le nostre Associate hanno realizzato il migliore risultato di sempre per il mese di agosto, confermando la grande capacità di orientare con continuità le risorse dei risparmiatori verso gli investimenti, con un presidio costante finalizzato alla creazione di valore nel tempo, in un contesto in cui le esigenze finanziarie delle famiglie diventano sempre più articolate", ha dichiarato Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti.



Risparmio gestito



Sul fronte del risparmio gestito, la distribuzione diretta di fondi comuni genera 1,6 miliardi di euro (-6,0% a/a), con prevalenza di gestioni collettive estere (1,4 miliardi); tra le scelte di investimento guidano i fondi azionari (599 milioni). Le gestioni patrimoniali individuali segnano +44,0% a/a (316 milioni), mentre i prodotti assicurativi e previdenziali raggiungono 896 milioni, quasi raddoppiati (+91,0% a/a), trainati dalle polizze unit linked (658 milioni).



Risparmio amministrato



Per quanto riguarda invece il risparmio amministrato spiccano gli exchange traded product, con 603 milioni di investimenti netti (+82,9% a/a), seguiti dai titoli di Stato (535 milioni), dai certificate (366 milioni) e dalle azioni (335 milioni).

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