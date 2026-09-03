Leonardo Maria Del Vecchio chiede ai revisori un'indagine su Delfin e board

(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio, figlio di Leonardo Del Vecchio che ha recentemente lasciato i ruoli ricoperti nel gruppo EssilorLuxottica , ha inviato lo scorso 29 agosto una lettera formale ai Commissaires aux Comptes di Delfin, Fabio Scoyni e Lara Forte, chiedendo loro di avviare un'indagine su una serie di criticità riscontrate nella gestione del board della holding, partendo da una serie di conflitti di interesse che sarebbero in capo ad alcuni consiglieri. Lo scrive il Sole 24 Ore, spiegando che nella lettera vengono sollevati i temi del conflitto di interesse di Mario Notari (amministratore di Delfin) e Romolo Bardin (CEO di Delfin) e i legami con Brooks Brothers.



Recentemente, un giudice lussemburghese ha dato il via libera al trasferimento delle quote di Delfin detenute personalmente da Paola e Luca Del Vecchio: il 12,5% ciascuno, quindi il 25% complessivo della holding, potrà finire in società veicolo di loro proprietà. Il passaggio era necessario perché lo statuto di Delfin stabilisce che i soci siano persone fisiche, eredi del fondatore, e prevede un diritto di prelazione, ossia il diritto degli altri eredi di acquistare in via prioritaria le quote che un socio intende trasferire, entro 90 giorni. A marzo 2026 è stato Leonardo Maria Del Vecchio a esercitare la prelazione sulle quote di Paola e Luca, ma il suo piano è poi saltato perché il CdA di Delfin non ha fornita la lettera di patronage richieste dalle banche per la maxi operazione.

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