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/ Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto
Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto
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01 ottobre 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,4%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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