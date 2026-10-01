Milano 12:34
50.983 -0,76%
Nasdaq 30-set
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Dow Jones 30-set
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Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto

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Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto
Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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