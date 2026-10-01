Francoforte: movimento negativo per KION Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , in flessione del 2,24% sui valori precedenti.



L'andamento di KION Group nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 39,18 Euro, mentre i supporti sono stimati a 38,61. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 39,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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