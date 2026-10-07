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Francoforte: movimento negativo per KION Group

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per KION Group
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino, con un ribasso del 2,57%.

La tendenza ad una settimana di KION Group è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,48 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,5. Il peggioramento della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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