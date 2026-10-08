Francoforte: giornata depressa per KION Group

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che passa di mano con un calo del 2,30%.



L'andamento di KION Group nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,46. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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