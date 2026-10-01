Gas, EIA: stoccaggi gas crescono più delle attese di 64 BFC

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 25 settembre 2026 sono risultati in crescita di 64 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (63 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 53 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.415 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.553 BCF) e in salita del 2,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.336 BCF.

Condividi

```