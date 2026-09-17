Gas, scorte USA aumentano meno del previsto di 44 BCF

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata l'11 settembre 2026 sono risultati in crescita di 44 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (49 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 40 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.298 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.420 BCF) e in salita del 3,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.180 BCF.

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