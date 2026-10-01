Milano 17:01
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Nasdaq 17:01
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Dow Jones 17:01
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Londra 17:01
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Francoforte 17:01
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ISM manifatturiero USA in settembre

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ISM manifatturiero USA in settembre
USA, ISM manifatturiero in settembre pari a 54,5 punti, in calo rispetto al precedente 54,6 punti (la previsione era 55 punti).
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