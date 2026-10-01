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/ USA, PMI manifatturiero in settembre
USA, PMI manifatturiero in settembre
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01 ottobre 2026 - 15.50
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USA,
PMI manifatturiero in settembre pari a 55,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 53,9 punti (la previsione era 57 punti).
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