Milano 30-set
51.372 0,00%
Nasdaq 30-set
30.409 +0,23%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 30-set
10.606 0,00%
Francoforte 30-set
25.199 0,00%

PMI manifatturiero Giappone in settembre

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PMI manifatturiero Giappone in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre pari a 54,1 punti, in calo rispetto al precedente 54,9 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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