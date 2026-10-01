Londra: si concentrano le vendite su Lion Finance Group

(Teleborsa) - Rosso per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che sta segnando un calo del 2,99%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lion Finance Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 141,4 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 138,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 137,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```