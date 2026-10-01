Madrid: rosso per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Sottotono il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che passa di mano con un calo del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Meliá Hotels International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,86%, rispetto a -2,55% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,29 Euro e primo supporto individuato a 10,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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