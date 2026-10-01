Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola , che presenta una flessione del 2,22%.



La tendenza ad una settimana dell' istituto di credito spagnolo è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Banco de Sabadel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,549 Euro. Prima resistenza a 3,596. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,527.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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