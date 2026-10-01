Milano 10:12
50.485 -1,73%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
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Londra 10:12
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Francoforte 10:13
24.846 -1,40%

Parigi: andamento negativo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Capgemini
Seduta in ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che mostra un decremento del 2,78%.
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