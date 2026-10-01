Parigi: in calo Capgemini
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che sta segnando un calo del 2,78%.
La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Capgemini ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 102,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 105,1, mentre il primo supporto è stimato a 100,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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