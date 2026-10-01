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Piazza Affari: seduta molto difficile per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: seduta molto difficile per il FTSE Italia All-Share Financials
Profondo rosso per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 45.565,89 punti, in netto calo dell'1,73%.
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