Praexidia Industrie Strategiche chiude semestrale in perdita

Presenza di incertezze significative

(Teleborsa) - Praexidia Industrie Strategiche ha archiviato il semestre chiuso al 30 giugno 2026, primo periodo infrannuale successivo all'avvio delle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, con un risultato netto negativo di 24.996 euro.



La situazione patrimoniale

Il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è pari a 255.572 euro e le disponibilità liquide si attestano a 228.660 euro.



Continuità aziendale

Gli amministratori - precisa una nota - hanno ritenuto appropriato redigere la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

nel presupposto della continuità aziendale, in conformità a quanto previsto dall’OIC 11, pur in presenza di incertezze significative che generano dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento. Tali incertezze non sono ritenute, secondo il giudizio degli amministratori, tali da precludere l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.



Relazione della Società di Revisione

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, soggetto incaricato della revisione legale della società, ha emesso il 30 settembre la propria relazione di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30 giugno 2026, dichiarando di essere nell'impossibilità

di esprimere una conclusione in quanto "il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici e significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio intermedio della Società al 30 giugno 2026".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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