Eventi e scadenze dell'11 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 11/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Rating sovrano - Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Irlanda - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Paesi Bassi e Regno Unito - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Spagna - Fitch, S&P Global e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia

Risò - Festival Internazionale del Riso - Vercelli - Seconda edizione della manifestazione dedicata alla cultura del riso. Tre giorni di degustazioni, show cooking, incontri e attività che raccontano il legame tra il territorio, la tradizione risicola e l'innovazione, promuovendo una delle eccellenze agroalimentari italiane. Parteciperanno produttori, chef, esperti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da venerdì 11/09/2026 a domenica 13/09/2026)

10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2026

11:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane | Gen.- Giu. 2026

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni a Risò, il Festival Internazionale del Riso - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione della seconda edizione di Risò, il Festival Internazionale del Riso, a Vercelli

12:00 - Istat - Bilancio demografico mensile P

Aziende:

Cembre - CDA: Relazione Semestrale

Eurotech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Indel B - CDA: Relazione Semestrale

Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale

IRCE - CDA: Relazione Semestrale

Kroger - Risultati di periodo

Pharmanutra - CDA: Relazione Semestrale

Tamburi - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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