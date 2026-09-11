Eventi e scadenze dell'11 settembre 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Venerdì 11/09/2026
Appuntamenti:
Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Rating sovrano - Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Irlanda - DBRS pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Paesi Bassi e Regno Unito - Scope pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Spagna - Fitch, S&P Global e Scope pubblicano la revisione del merito di credito
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
Risò - Festival Internazionale del Riso - Vercelli - Seconda edizione della manifestazione dedicata alla cultura del riso. Tre giorni di degustazioni, show cooking, incontri e attività che raccontano il legame tra il territorio, la tradizione risicola e l'innovazione, promuovendo una delle eccellenze agroalimentari italiane. Parteciperanno produttori, chef, esperti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da venerdì 11/09/2026 a domenica 13/09/2026)
10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2026
11:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane | Gen.- Giu. 2026
11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni a Risò, il Festival Internazionale del Riso - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione della seconda edizione di Risò, il Festival Internazionale del Riso, a Vercelli
12:00 - Istat - Bilancio demografico mensile P
Aziende:
Cembre - CDA: Relazione Semestrale
Eurotech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026
Indel B - CDA: Relazione Semestrale
Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale
IRCE - CDA: Relazione Semestrale
Kroger - Risultati di periodo
Pharmanutra - CDA: Relazione Semestrale
Tamburi - CDA: Relazione Semestrale
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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