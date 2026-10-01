Redcare Pharmacy, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la farmacia online , che soffre con un calo del 4,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del rivenditore online di farmaci è in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 75,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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