Redcare Pharmacy, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Scende sul mercato la farmacia online, che soffre con un calo del 4,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del rivenditore online di farmaci è in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 75,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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