Si muove in ribasso Gerresheimer a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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