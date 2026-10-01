Si muove in ribasso Gerresheimer a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,80%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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