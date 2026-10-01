Milano 10:04
50.725 -1,26%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:04
10.426 -1,70%
Francoforte 10:05
24.895 -1,21%

Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer
Retrocede molto la società di packaging, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,80%.
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