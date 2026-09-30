Francoforte: preme sull'acceleratore Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di packaging , che tratta in rialzo del 7,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Gerresheimer mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```