Francoforte: Gerresheimer sale verso 27,47 Euro

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di packaging , che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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