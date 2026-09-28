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Francoforte: Gerresheimer sale verso 27,47 Euro

Migliori e peggiori
Francoforte: Gerresheimer sale verso 27,47 Euro
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di packaging, che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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