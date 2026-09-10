Appuntamenti macroeconomici del 10 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 10/09/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso -0,6%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 206K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,98 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,7%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -3%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 30 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,45 Mln barili)
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