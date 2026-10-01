USA: spese costruzioni crescono ad agosto, sopra attese

(Teleborsa) - Inattesa crescita della spesa per costruzioni in USA ad agosto. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.203,1 miliardi di dollari, registrando una salita dello 0,9% su base mensile, rispetto al -0,1% rivisto del mese precedente (-0,5% la prima lettura) e contro una variazione nulla stimata dagli analisti.



Su base annua si è visto invece un decremento dell'1,7%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dell'1,1% a 1.655,3 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono cresciute dell'1,1% a 882,3 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un incremento dello 0,2% a 546,8 miliardi di dollari.

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