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USA, Spese costruzioni (MoM) in agosto

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USA, Spese costruzioni (MoM) in agosto
USA, Spese costruzioni in agosto su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era 0%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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