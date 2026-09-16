Giappone, export cresce in agosto ma deficit supera attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone ha chiuso in deficit nel mese di agosto 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un disavanzo di 1.105 miliardi di yen superiore al deficit di 638 miliardi del mese precedente ed a quello di 1.052 miliardi atteso dal mercato. Il dato si confronta anche con un disavanzo di 294 miliardi di agosto 2025.



Il dato destagionalizzato mostra un deficit commerciale di 840 miliardi di yen, inferiore al surplus atteso a di 1.000 miliardi e del disavanzo di 680 miliardi del mese precedente.



In termini di volumi, l'export segnala un forte aumento del 19,3% annuale (sopra le attese +18,2%), mentre le importazioni hanno registrato un forte aumento del 28%.

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